ВТБ планирует открыть дочерний банк в Иране к концу 2025 года - глава банка

БАКУ /Trend/ - ВТБ планирует открыть дочерний банк в Иране к концу 2025 года и ожидает одобрения со стороны иранских властей.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Москве глава банка Андрей Костин.

"Я хотел бы сказать, что мы сегодня объявляем о том, что мы до конца этого года планируем открыть банк в Иране. <�…> Приход на иранский рынок первого российского банка, сегодня будет об этом объявлено. <�…> Мы обращаемся к руководству Ирана и рассчитываем, что до конца этого года оно даст разрешение", - отметил Костин.

Глава ВТБ добавил, что банк уже имеет представительство в Иране и работает над расширением возможностей использования банковских карт в стране. "Уже процесс идет, уже начинали работать карты, но мы планируем, что эта система будет расширена и любой российский гражданин, который приедет в Иран, сможет пользоваться картами, расплачиваться", - подчеркнул Костин.

Напомним, что ВТБ открыл свое представительство в Иране в 2023 году, став первым российским банком, представленным в Исламской Республике.