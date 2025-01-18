В Азербайджане выросло производство бетона

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было произведено 141,8 тысячи тонн асфальта и 5018,3 тонны бетона.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство асфальта в стране сократилось на 15,4 процента, а производство бетона выросло на 12,1 процента.

По состоянию на 1 января 2025 года запасы готовой продукции составили 5,8 тысячи тонн.

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