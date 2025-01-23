Бакинская Водная Неделя пройдет в сентябре

БАКУ/Trend/ - Вторая по счету Бакинская Водная Неделя, включающая в себя Международную Выставку и Конференцию «Водное Хозяйство», состоится 10–12 сентября 2025 года.

Бакинская Водная Неделя, охватывающая одну из приоритетных сфер как для Азербайджана, так и для всего мира, была впервые организована в 2024 году. В этом мероприятии приняли участие 97 компаний из 16 стран, а выставку за три дня посетило около 4500 человек.

Кроме того, в рамках выставки было проведено 145 деловых B2B встреч. Представители местных и зарубежных компаний обсудили возможности будущего сотрудничества. В ходе этих встреч представители частных компаний смогли наладить контакты с представителями государственных структур.

Во время Международной Выставки «Водное Хозяйство» обсуждался ряд важных вопросов, а в презентационной зоне выставки состоялись ряд панельных дискуссий по различным вопросам, в том числе «Водные ресурсы и восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах».

Международная конференция «Бакинская неделя воды», организованная в рамках Бакинской Водной Недели, подняла такие важные темы, как управление водными ресурсами, водоснабжение, изменение климата и его влияние на водные ресурсы, а также рациональное использование воды. В ходе двухдневной конференции был представлен проект «Bir damcı». Также в рамках конференции были презентованы стартапы, связанные с водным хозяйством, и победившие команды были награждены.

Мероприятие, организованное при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, нацелено на дальнейшее развитие этой сферы в стране, привлечение новых технологий, оборудования и инвестиций, обсуждение существующих проблем и путей их решения, а также на предоставление заинтересованным сторонам новых возможностей. Организатором мероприятия выступает компания «Caspian Event Organisers». Кроме того, выставка активно поддерживается Ассоциацией Организаторов Выставок Азербайджана (ASTA).

Подробную информацию о Бакинской Неделе Воды можно найти на официальных веб-сайтах www.bakuwaterweek.az и www.conference.bakuwaterweek.az.

Также календарь выставок, которые будут организованы в 2025 году, можно найти на официальном сайте компании CEO (https://exhibitions.ceo.az/az/exhibitions-calendar) и на ее страницах в социальных сетях.