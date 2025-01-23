Евросоюзу необходимо укреплять возможности в области инноваций и цепочек поставок - еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - Европа обладает значительным потенциалом в области навыков, исследований и инноваций.

Как сообщает Trend, об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Всемирного экономического форума "Как продемонстрировать мощь Европы".

"Мы являемся крупнейшим торговым блоком с высокими социальными стандартами, мощной потребительской базой и огромным потенциалом в области навыков, исследований и инноваций", — отметил Шефчович. Он добавил, что уникальная способность Европейского союза объединять 27 стран для решения общих задач — это ключевое преимущество. Сегодня европейские лидеры сосредоточены на повышении конкурентоспособности и сокращении бюрократических барьеров, уточнил он.

Шефчович также подчеркнул рост интереса у стран к заключению торговых соглашений с Европой. "Европа — это партнер, который уважает верховенство закона, инвестирует локально и создает взаимную ценность", — сказал он, назвав эту репутацию "визитной карточкой" ЕС в мире, сталкивающемся с глобальными вызовами.

Он отметил важность технологий и обеспечения доступа к критически важным сырьевым ресурсам. "Мы должны убедиться, что ключевые технологии, такие как чипы, разрабатываются в Европе, а не передаются на внешний подряд. Уроки пандемии COVID-19 показали, насколько уязвимыми могут быть цепочки поставок", — подчеркнул Шефчович.

Еврокомиссар также выделил необходимость более масштабного подхода к инновациям, указав на важность устранения пробелов в образовании, исследованиях и конкурентной политике. "Европе нужны не только стартапы, но и масштабирование этих идей", — подчеркнул еврокомиссар, добавив, что более эффективная и быстрая система поможет ЕС сохранить конкурентоспособность на фоне стремительных изменений в мировой экономике.