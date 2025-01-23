ЦБ Азербайджана дал обязательные к исполнению указания трем кредитным союзам

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал обязательные к исполнению указания трем кредитным союзам.

Как сообщили Trend в ЦБА, речь идет о кредитных союзах - ООО Stimul, Total Finans, Finans.

Так как отчеты за IV квартал 2024 года не были представлены указанными кредитными союзами, требование пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов" не было выполнено.

В связи с этим, на основании требований статьи 4.4.4 "Порядок выдачи кредитному союзу лицензии на осуществление банковской операции", Центральный банк направил им обязательные указания по представлению отчетов без задержек и в установленные сроки в последующие периоды.

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