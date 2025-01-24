Азербайджан и TotalEnergies обсудили перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества в энергетической сфере с французской компанией TotalEnergies.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X, передает Trend.

Отмечается, что в рамках Давосского экономического форума М.Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф встретились с генеральным директором TotalEnergies Патриком Пуянне.

"Мы обменялись мнениями о "зеленой" энергии", декарбонизации, внедрении инновационных технологий, системах энергосбережения, реализуемых проектах и перспективах сотрудничества", - говорится в публикации.

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