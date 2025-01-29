Азербайджан, Турция и Узбекистан обсудили возможности продвижения инвестпроектов (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:41)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Узбекистан обсудили возможности продвижения инвестиционных проектов, передает в среду Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в рамках бизнес-форума "Турция-Азербайджан-Узбекистан" в Анкаре.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Омер Болат, министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, а также около 200 предпринимателей из трех стран, работающих в сферах строительства, табачной, пищевой промышленности, фармацевтики, производства стройматериалов, туризма, текстиля, промышленности, логистики и других секторах.

На мероприятии была представлена информация о развитии отношений Азербайджана с Турцией и Узбекистаном, а также о потенциальных возможных совместных проектах. Было отмечено, что под руководством глав наших государств взаимные партнерские отношения укрепляются, на фоне геополитических процессов в регионе, где расположены наши страны. Организация тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении сотрудничества. Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, подписанное государствами-членами в рамках 11-го саммита ОТГ, Карабахская декларация, подписанная на неформальном саммите глав государств, а также Тюркский инвестиционный фонд играют важную роль в укреплении стратегического партнерства и экономических отношений.

Отмечено, что до настоящего времени Турция вложила значительные средства в экономику Азербайджана и инвестиционное сотрудничество между нашими странами расширяется.

Азербайджанские инвесторы также намерены выступить как участники единой экосистемы наших стран. Было отмечено, что Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 миллиардов долларов США.

Подчеркивается, что турецким компаниям было предложено более активно участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских территорий и воспользоваться предоставляемыми льготами.

На бизнес-форуме было подчеркнуто, что товарооборот Азербайджана с Узбекистаном увеличивается. Также наблюдается рост транспортных и транзитных перевозок по Срединному коридору. По линии Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, капитал которой составляет 500 миллиона долларов США, ведутся работы по 8 проектам. Было отмечено, что открытие школы имени Мирзы Улугбека в Физулинском районе, построенной по поручению Президента Узбекистана в качестве подарка Карабаху от имени узбекского народа, и открытие швейной фабрики в городе Ханкенди являются истинными примерами братства между нашими странами и народами.

На форуме обсуждались возможности укрепления экономического союза между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном, повышение эффективности делового партнерства, расширение торговых связей, продвижение важных для наших стран и региона инвестиционных проектов.

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.