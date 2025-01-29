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Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией

Экономика Материалы 29 января 2025 17:52 (UTC +04:00)
Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией
Фото: Микаил Джаббаров / Х

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждено укрепление экономического партнерства между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации в официальном аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"В рамках визита в Анкару состоялась встреча с министром торговли Турции, моим коллегой Омаром Болатом. Мы обсудили возможности для достижения общих целей по укреплению Азербайджано-турецкого экономического партнерства, увеличению торгового оборота, активной поддержке связей между бизнес-единицами и стимулированию инвестиций. Выражаю благодарность за искреннее гостеприимство", - говорится в публикации министра.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялась II трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана.

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