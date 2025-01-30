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В Нахчыване увеличена сумма субсидии на участок под посев сахарной свеклы

Экономика Материалы 30 января 2025 19:08 (UTC +04:00)
В Нахчыване увеличена сумма субсидии на участок под посев сахарной свеклы

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Совета по аграрным субсидиям в Нахчыванской Автономной Республике сумма субсидии на участок под посев сахарной свеклы, обеспеченный современными системами орошения, увеличена с 19 до 22 манатов.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Автономной Республики.

Согласно информации, на участки, не обеспеченные современными оросительными системами, сумма предоставляемой субсидии была увеличена с 18 до 19 манатов.

Было отмечено, что предоставление субсидий по аграрной сфере будет осуществляться в соответствии с коэффициентами, установленными Советом по аграрным субсидиям согласно "Правилу субсидирования производства сельскохозяйственной продукции", утвержденному указом Президента Азербайджанской Республики от 27 июня 2019 года.

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