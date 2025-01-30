Совет Азербайджано-кыргызского фонда развития утвердил инвестиционный отчет по двум проектам

БАКУ /Trend/ - На IV заседании Совета Азербайджано-кыргызского фонда развития была утверждена инвестиционная политика организации в новой редакции, а также инвестиционный отчет по двум проектам, обсуждены другие вопросы.

Об этом в четверг Trend сообщили в минэкономики Азербайджана.

Согласно информации, состоялось IV заседание Совета под председательством первого заместителя министра экономики Азербайджана, председателя Совета Азербайджано-кыргызского Фонда развития Эльнура Алиева.

"В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур Азербайджана и Кыргызстана. На заседании было подчеркнуто, что сотрудничество с Кыргызской Республикой расширяется по ряду направлений, и в частности по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному. Успешно продолжается выполнение задач, поставленных главами государств для укрепления сотрудничества в экономической сфере. В этой связи уделяется внимание развитию партнерства в рамках Азербайджано-кыргызского фонда развития, созданного с целью поддержки экономического сотрудничества между двумя государствами. Деятельность Фонда включает в себя финансирование приоритетных проектов субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Кыргызстане.

Было отмечено, что на основании подписанного в апреле прошлого года дополнительного соглашения "О внесении изменений в соглашение между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики", планируется увеличить уставный капитал Азербайджано-кыргызского фонда развития до 100 миллионов долларов. В связи с этим предпринимаются необходимые шаги для ускорения процесса увеличения уставного капитала. В настоящее время рассматривается вопрос об инвестициях в проекты, представленные в рамках финансирования через Фонд.

На заседании были утверждены инвестиционная политика Фонда в новой редакции, а также бюджет на 2025 год, организационная структура, штатное расписание, инвестиционный отчет по двум проектам в области строительства и энергетики, обсуждены другие вопросы", - говорится в сообщении ведомства.

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