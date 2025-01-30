БАКУ /Trend/ - При поддержке PASHA Holding, инициативе Агентства
инноваций и цифрового развития, и организации Future Education
начинается 3-й поток программы “Founders Academy”. Цель программы —
помочь действующим и будущим основателям стартапов, а также
желающим развиваться в области технологий и инноваций, получить
опыт работы и практические знания, сотрудничая с международными
стартапами.
Программа включает двухдневный интенсивный курс в Баку, за которым следует 3-6-месячное обучение и стажировка в международных стартапах. Этот уникальный опыт не только обеспечит участников практическими навыками, но и предоставит возможность внести вклад в перспективные стартапы Европы.
Все расходы на транспорт и проживание полностью покрываются организаторами.
Для подачи заявки воспользуйтесь следующей ссылкой: https://airtable.com/appC60haCftMEYgQ4/pag2iziWvkWfIAWHL/form
Крайний срок подачи заявок: 15.02.25.
При поддержке PASHA Holding открыта регистрация на 3-й поток программы “Founders Academy”!
БАКУ /Trend/ - При поддержке PASHA Holding, инициативе Агентства
инноваций и цифрового развития, и организации Future Education
начинается 3-й поток программы “Founders Academy”. Цель программы —
помочь действующим и будущим основателям стартапов, а также
желающим развиваться в области технологий и инноваций, получить
опыт работы и практические знания, сотрудничая с международными
стартапами.