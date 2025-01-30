Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

К 2030 г. для бакинского метро будут закуплены 299 вагонов

Экономика Материалы 30 января 2025 21:18 (UTC +04:00)
К 2030 г. для бакинского метро будут закуплены 299 вагонов

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - К 2030 году будет закуплено 299 вагонов метро.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Trend.

В соответствии с государственной программой министерство финансов совместно с Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Бакметрополитеном, Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) в 2025-2030 годах должны обновить вагоны метро (подвижной состав), завершившие свой срок службы, и закупить 299 новых вагонов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости