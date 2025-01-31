При поддержке Азербайджанской инвестиционной компании реализованы 23 инициативы - министр

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании (AIC) было реализовано 23 инициативы на сумму 1,7 миллиарда манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"Устойчивое развитие ненефтяного сектора, привлечение иностранных инвестиций в эту сферу, создание новых предприятий с применением современных стандартов и передовой практики являются одними из главных приоритетов Азербайджана. За последние пять лет при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании было реализовано 23 инициативы в пищевой, строительной, фармацевтической, упаковочной, горнодобывающей сферах, а также в сфере "зеленой" энергии и других, включая строительство 19 новых предприятий. Эти проекты общей стоимостью 1,7 миллиарда манатов служат увеличению местного производства, стимулированию производства импортозамещающей продукции и поддержки занятости", - отмечается в публикации министра.

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