Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках строительства инфраструктуры, осуществленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2023-2024 годах, реконструирована железнодорожная линия Дюбенди-Зиря-Гюргян–морской порт Зиря (21 км), построена новая железнодорожная линия длиной 9 км между Гюргяном и портом Зиря.

Как сообщили Trend в АЖД, это позволило впервые перевезти транзитные грузы из порта Зиря по железной дороге.

На начальном этапе начата перевозка около 13 тысяч тонн грузов. Груз с серой, отправленный из Центральной Азии, будет перевезен поездом в направлении Европы.

Всего планируется перевозить по железной дороге из порта Зиря 60 тысяч тонн грузов в месяц.

На следующем этапе предполагается увеличение ассортимента грузов, в том числе перевозка карбамида.

Благодаря перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря будет обеспечена более быстрая организация грузопотоков по Среднему коридору и эффективность операций.

Помимо эффективной организации транзитных перевозок, АЖД ведет активную деятельность по развитию, повышению конкурентоспособности и привлекательности коридоров, проходящих по территории Азербайджана. Основным стратегически важным транзитным коридором для Азербайджана является Средний коридор, по которому перевозятся грузы с Востока на Запад и в обратном направлении. Азербайджан является главной стороной-инициатором по диверсификации и формированию альтернативных ветвей этого коридора.

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