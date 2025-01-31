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Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)

Экономика Материалы 31 января 2025 14:53 (UTC +04:00)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В рамках строительства инфраструктуры, осуществленного ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2023-2024 годах, реконструирована железнодорожная линия Дюбенди-Зиря-Гюргян–морской порт Зиря (21 км), построена новая железнодорожная линия длиной 9 км между Гюргяном и портом Зиря.

Как сообщили Trend в АЖД, это позволило впервые перевезти транзитные грузы из порта Зиря по железной дороге.

На начальном этапе начата перевозка около 13 тысяч тонн грузов. Груз с серой, отправленный из Центральной Азии, будет перевезен поездом в направлении Европы.

Всего планируется перевозить по железной дороге из порта Зиря 60 тысяч тонн грузов в месяц.

На следующем этапе предполагается увеличение ассортимента грузов, в том числе перевозка карбамида.

Благодаря перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря будет обеспечена более быстрая организация грузопотоков по Среднему коридору и эффективность операций.

Помимо эффективной организации транзитных перевозок, АЖД ведет активную деятельность по развитию, повышению конкурентоспособности и привлекательности коридоров, проходящих по территории Азербайджана. Основным стратегически важным транзитным коридором для Азербайджана является Средний коридор, по которому перевозятся грузы с Востока на Запад и в обратном направлении. Азербайджан является главной стороной-инициатором по диверсификации и формированию альтернативных ветвей этого коридора.

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Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
Дан старт перевозке транзитных грузов по железной дороге из порта Зиря (ФОТО)
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