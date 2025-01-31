Азербайджан предпринимает активные шаги по расширению мощностей коридоров Восток-Запад и Север-Юг - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предпринимает активные шаги по расширению пропускной способности коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы.

"Мы традиционно придаем большое значение сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере. Через Азербайджан проходят международные транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Мы обеспечили успешное функционирование всех компонентов этих транспортных путей по нашей территории", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами.

"В прошлом году объемы транзитных перевозок выросли на 8 процентов. С учетом динамики роста грузопотока мы предпринимаем активные шаги по расширению мощностей вышеуказанных коридоров. У нас наработан большой потенциал и солидный опыт для наращиваемого взаимодействия с нашими партнерами, членами ЕАЭС по всем направлениям. Азербайджан готов и впредь прилагать все необходимые для этого усилия", - добавил Али Асадов.