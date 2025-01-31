В Азербайджане увеличились сборы по кредитному страхованию

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было собрано 5,2 миллиона манатов страховых взносов по кредитному страхованию.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 3,4 миллиона манатов, или в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.

Отметим, что в течение 2024 года объем страховых сборов в Азербайджане составил 1,3 миллиарда манатов. Это на 130,6 млн манатов, или на 10,7% больше показателя 2023 года.

Объем выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 752,7 млн манатов, что на 165,4 млн манатов, или на 28,1% больше, чем годом ранее.

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