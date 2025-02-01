Обсуждено расширение сотрудничества SOCAR и пакистанских нефтегазовых компаний

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром приватизации, транспорта и инвестиций Пакистана Алимом Ханом.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о статусе проектов, обсуждаемых в настоящее время между SOCAR и пакистанскими нефтегазовыми компаниями, достигнутом прогрессе и целях, а также были рассмотрены новые возможности сотрудничества.