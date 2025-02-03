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S&P пересмотрело оценку рисков для банковского сектора Азербайджана

Экономика Материалы 3 февраля 2025 11:47 (UTC +04:00)
S&P пересмотрело оценку рисков для банковского сектора Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ – Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело оценку рисков для банковского сектора Азербайджана, изменив её со "стабильной" на "положительную", сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Согласно данным S&P Global Ratings, положительная тенденция обусловлена инициативами по модернизации системы регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, реализуемыми в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы.

"Эффективная реализация этих инициатив может значительно усилить систему регулирования и надзора за банками в Азербайджане. Однако мы по-прежнему оцениваем нормативно-надзорную базу страны как менее устойчивую в сравнении с международными стандартами", — отмечается в сообщении агентства.

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