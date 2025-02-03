S&P пересмотрело оценку рисков для банковского сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ – Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело оценку рисков для банковского сектора Азербайджана, изменив её со "стабильной" на "положительную", сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Согласно данным S&P Global Ratings, положительная тенденция обусловлена инициативами по модернизации системы регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, реализуемыми в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы.

"Эффективная реализация этих инициатив может значительно усилить систему регулирования и надзора за банками в Азербайджане. Однако мы по-прежнему оцениваем нормативно-надзорную базу страны как менее устойчивую в сравнении с международными стандартами", — отмечается в сообщении агентства.