На весенней сессии парламента Азербайджана будет обсужден вопрос об исполнении госбюджета

БАКУ /Trend/ - На весенней сессии Милли Меджлиса будет обсуждаться вопрос об исполнении государственного бюджета.

Об этом заявила сегодня председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса, сообщает Trend.

"На одном из заседаний Милли Меджлиса будет представлен на обсуждение вопрос об исполнении государственного бюджета на 2024 год. На сессии мы также заслушаем годовой отчет, информацию и доклады Счетной палаты, национального координатора по борьбе с торговлей людьми, уполномоченного по правам человека (омбудсмена), соответствующего органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов, и соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего надзор за обеспечением гендерного равенства", - отметила Сахиба Гафарова.

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