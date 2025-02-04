Ведутся работы по капитальному ремонту внутренних дорог Гянджи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики о ремонте внутренних автомобильных дорог города Гянджа, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит масштабные ремонтно-строительные работы.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

Общая площадь отремонтированных улиц в Гяндже составляет 843 тысячи квадратных метров.

В ходе ремонтно-строительных работ демонтируется старое покрытие на улицах и дорогах, в необходимых местах выкапывается и удаляется непригодный для эксплуатации грунт дорожного полотна, а из щебеночной и песчано-гравийной смеси возводится новое дорожное полотно с обратной засыпкой. На улицах, где завершаются перечисленные работы, выполняются работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта в целях обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан по обочине дороги в необходимых местах восстанавливаются существующие тротуары, строятся новые тротуары, по краям устанавливаются брусчатки.

В соответствии со "Строительными нормами и правилами" для нормальной организации движения будет выполнена прокладка дорожных и путеводных линий, а также пешеходных полос, создана современная дорожная инфраструктура с установкой на улицах и дорогах необходимых дорожных знаков, информационных табличек.

Все работы выполняются в соответствии с составленным графиком. Для своевременного завершения работ на территории было привлечено необходимое количество живой силы и техники.

В целом ремонтно-строительные работы, проводимые в Гяндже в направлении реконструкции и модернизации дорожной инфраструктуры, создадут основу для безопасности движения граждан, а также обеспечат удобный проезд.