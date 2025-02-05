ЦБ Азербайджана стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network), что позволит ему следить за развитием цифровых финансовых решений и продвигать инновации.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

ЦБА будет иметь возможность участвовать в инициативах Сети и налаживать сотрудничество с ведущими глобальными регуляторами и инноваторами.

В результате этого сотрудничества ЦБА планирует использовать полученный опыт для приведения технологического развития финансового сектора в соответствие с международными стандартами и повышения устойчивости финансовых рынков.

Отметим, что Глобальная сеть финансовых инноваций — международная организация, объединяющая финансовых регуляторов, центральные банки, международные организации и другие учреждения, связанные с финансовыми технологиями, с целью продвижения и развития инноваций в этой области.

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