Назван объем инвестиций в промышленные зоны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день 152 субъектам предпринимательства в промышленных зонах Азербайджана с инвестиционным портфелем 7,9 миллиарда манатов предоставлен статус резидента, а 10 предпринимателям - статус нерезидента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что предпринимателями в промышленные зоны инвестировано 6,9 миллиарда манатов, запущено 84 предприятия, создано более 10700 постоянных рабочих мест.

"Кроме того, на следующем этапе планируется вложить более 1 миллиарда манатов инвестиций в промышленные зоны по существующим проектам, создать более 8000 постоянных рабочих мест.

С 2015 по 2024 год в промышленных зонах было реализовано продукции на 15,4 миллиарда манатов, часть которых на сумму в 4,9 миллиарда манатов была экспортирована", - добавил он.

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