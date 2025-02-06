В этом году планируется запуск около 10 предприятий в промышленных зонах, находящихся в ведении IZIA - Сеймур Адыгезалов

БАКУ /Trend/ - В этом году планируется запустить около 10 предприятий в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что эти предприятия будут заниматься производством инновационных строительных материалов, табачных изделий, грузовых автомобилей и т. д.

"Планируется создать около 1000 постоянных рабочих мест на предприятиях, которые начнут свою деятельность.

Кроме того, как известно, указом главы государства от 12 июня 2024 года на базе Гаджигабульского промышленного квартала был создан Гаджигабульский промышленный парк. Важнейшей целью превращения Гаджигабульского промышленного квартала в парк является высокий интерес предпринимателей к этой зоне.

Ранее зарегистрированные как члены Промышленного квартала предприниматели завершили процесс регистрации в качестве участников Парка. В настоящее время 8 предпринимателей зарегистрированы как резиденты, а 2 - как нерезиденты",- добавил он.

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