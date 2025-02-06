Навана общая стоимость произведенной в агропарках Азербайджана сельскохозяйственной продукции

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость произведенной в агропарках Азербайджана сельскохозяйственной продукции составила 150 миллионов манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что в 6 агропарках, специализирующихся на животноводстве, произведено 32,4 тысячи тонн молока и 1,3 тысячи тонн мяса.

"В 2024 году в агропарках будло выращено 34,1 тысячи тонн пшеницы, 25,5 тысячи тонн ячменя, 91,8 тысячи тонн зерновой и силосной кукурузы, 49,7 тысячи тонн сахарной свеклы, 22,4 тысячи тонн хлопка, 17,3 тысячи тонн картофеля, 11,6 тысячи тонн люцерны, 1,1 тысячи тонн сои, 3,5 тысячи тонн овощной продукции, произведено произведено 14 тысяч тонн кормов, собрано 18,1 тысяч тонн смешанных фруктов и высажено 606 тысяч саженцев.

Общая стоимость произведенной в агропарках страны сельскохозяйственной продукции составила 150 миллионов манатов", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!