Назван объем работ, проведенных в Евлахском пилотном агропарке

БАКУ /Trend/ - В Евлахском пилотном агропарке на площади 2280 га зарегистрированы в качестве резидентов 34 субъекта предпринимательства. Ими предусматривается создание постоянных рабочих мест для 331 человека с привлечением частных инвестиций в общей сложности до 55,2 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он напомнил, что Евлахский пилотный агропарк общей площадью 2807 гектаров является первым агропарком, созданным на территории страны с привлечением малых и средних фермеров.

"В агропарке планируется интенсивная закладка фруктовых садов, создание животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также перерабатывающих предприятий. Из 2807 гектаров территории агропарка 1185 гектаров - это площади, разделенные на участки (58 участков), 1298 гектаров - это площади под корма для животных и хлопководство, 141 гектар - промышленная зона, а оставшиеся 183 гектара занимают защитные полосы и внутрихозяйственные дороги.

В агропарке за счет государственных инвестиций построены мембранное водохранилище емкостью 110 тысяч кубометров и насосная станция на 8 агрегатов, полностью обеспечено напорное водоснабжение и электроснабжение 800 гектаров (40 участков), проложены внутрихозяйственные дороги и построен 10,4-километровый участок паводкового канала протяженностью 12,5 км. Работы по водоснабжению и электроснабжению оставшихся 385 га (18 участков), строительству внутренних дорог и водоотводных каналов планируется завершить в 2025 году", - сказал С.Адыгезалов.

Было отмечено, что на сегодня резидентами открыто 121 постоянное, 457 сезонных рабочих мест с инвестициями в размере 44 миллиона манатов. Посевные работы проведены на площади 1199 га 21 резидентом, на площади 412,5 га разбиты интенсивные и суперинтенсивные фруктовые сады. В агропарке произведены 1,1 тысячи тонн пшеницы, 0,6 тысячи тонн ячменя, 0,4 тысячи тонн хлопка и 660 тысяч саженцев.

По словам С.Адыгезалова, также в агропарке в 2024 году был проведен сбор урожая, по мере закладки садов было собрано в общей сложности 44 тонны урожая фруктов (персики, абрикосы, нектарины, вишня и др.).

"В пользование предпринимателей предоставлено уже более 80 процентов площади агропарка", - добавил он.

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