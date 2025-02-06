Выросло производство автомобилей в промышленных зонах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году производство автомобилей в промышленных зонах Азербайджана выросло примерно на 34 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

"Только за прошлый год в Гаджигабульском промышленном парке были произведены 3 761 автомобиль на сумму 107,5 миллиона манатов, а в Нефтчалинском промышленном квартале - 2182 автомобиля на сумму 54,65 миллиона манатов. С 2018 по 2024 годы в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана, было произведено автомобилей на 442,5 миллиона манатов", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!