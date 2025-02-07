Поток туристов в Азербайджан достиг рекордного уровня после пандемии COVID-19

БАКУ /Trend/ - Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан в прошлом месяце, составило 172 тысячи 653 человека.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с январем прошлого года увеличился на 4 процента или на 6785 человек, а по сравнению с показателями последних пяти лет - на 136 тысяч 538 человек, или в 4,8 раза. Так, количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан в январе 2024 года составило 165 тысяч 868 человек, а в январе 2021 года - 36 тысяч 115 человек.

Наряду с этим, за тот же период 2022 года турпоток увеличился на 37 тысяч 942 человека (в 2 раза) в годовом сравнении, а за тот же период 2023 года - на 45 тысяч 37 человек (на 60,8 процентов). В январе 2022 года количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан, составило 74 тысячи 57 человек, а в январе 2023 года - 119 тысяч 94 человека.

Показатели, зафиксированные в январе этого года, достигли рекордного уровня после пандемии. Таким образом, распространение пандемии COVID-19 на территории Азербайджана было подтверждено после первого случая заражения, который был зафиксирован в феврале 2020 года. Спустя месяц, 31 марта, в Азербайджане был объявлен общенациональный карантин.

До пандемии коронавируса – в январе 2020 года количество иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан, составило 226 тысяч 164 человека, что на 53 тысячи 511 человек или на 31 процент больше, чем в январе этого года.

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