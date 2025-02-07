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ООО "Азерипек" преобразуется в Открытое акционерное общество

Экономика Материалы 7 февраля 2025 12:54 (UTC +04:00)
ООО "Азерипек" преобразуется в Открытое акционерное общество
Фото: «Азерипек»

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Азерипек" при Азербайджанском инвестиционном холдинге меняет организационно-правовую форму.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, ООО объявило о преобразовании в Открытое акционерное общество

Отметим, что ООО "Азерипек" было зарегистрировано в 2018 году. Законным представителем компании с уставным капиталом 11 миллионов 703 тысячи 379,17 маната является Набиев Самед Мамед оглу.

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