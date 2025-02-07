В Туркменистане стартовала онлайн-продажа азербайджанской продукции

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане стартовала онлайн-продажа продукции, произведенной под брендом «Made inAzerbaijan».

Об этом Trend сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Азербайджанская продукция представлена на трёх крупных онлайн-платформах в Туркменистане: «Гипертм», «Ynamdar» и «Ashgabatmarket». Эти платформы имеют широкую аудиторию потребителей. На данных платформах представлены различные категории продуктов, в том числе чаи, джемы, фруктовые соки и другие консервированные продукты. Продукция доступна для покупателей благодаря натуральному составу и высокому качеству.

Презентация продукции бренда" Made in Azerbaijan " на рынке Туркменистана в онлайн-формате позволяет охватить более широкую аудиторию и сделать ее доступной для большего числа клиентов.Природный состав и высокое качество продукции, производимой Азербайджаном, позволяют привлечь внимание туркменских потребителей.

Продукция из Азербайджана пользуется спросом среди туркменских покупателей благодаря своему высокому качеству и доступной цене. В частности, азербайджанские чаи, отличающиеся богатым природным составом, вызывают особый интерес у потребителей.