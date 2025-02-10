В ЦБ назвали объем бизнес-кредитов, выданных транспортному сектору Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По данным на конец прошлого года, объем бизнес-кредитов, выданных банками Азербайджана транспортному сектору, достиг 1,461 миллиарда манатов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, данный показатель вырос на 180,7 миллиона манатов, или на 14,1% по сравнению с концом предыдущего года. В 2023 году объем кредитования транспортного сектора составлял 1,280 миллиарда манатов.

Отметим, что за тот же период общий портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков достиг 14,787 миллиарда манатов, что на 2,17 миллиарда манатов (или 17,2%) больше по сравнению с 2023 годом, когда данный показатель составлял 12,6 миллиарда манатов.