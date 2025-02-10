В Азербайджане увеличилось производство строительного кирпича

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане было произведено 622,3 тысячи кубометров строительного кирпича.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 4,3 тысячи кубометров, или на 0,7 процента больше, чем в 2023 году.

Так, в 2023 году в стране было произведено 618 тысяч кубометров строительного кирпича.

Отметим, что в сфере производства строительных материалов общая стоимость производства в Азербайджане в 2024 году составила 1,423 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 16,9 процента.

За отчетный период производство кирпича и продукции из цемента, бетона выросло на 40,7 процента, сборных строительных конструкций из бетона - на 40,7 процента, строительного гипса - на 21,2 процента, цементного клинкера - на 15,8 процента, бетона - на 12,1 процента, а производство асфальта - на 15,4 процента.