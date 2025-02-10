Интеграция компаний Европы и Центральной Азии в региональные рынки крайне важна - ВБ

БАКУ /Trend/ - Интеграция компаний Европы и Центральной Азии в мировую экономику и региональные рынки крайне важна.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ивайло Изворски на презентации отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (World Development Report - WDR) в Баку.

"В Европе и Центральной Азии наблюдается чрезмерное количество малых предприятий. Проблема в том, что если компании не растут, они не могут перенимать зарубежные технологии и не обладают достаточным масштабом для инноваций. Часто основное препятствие - ограниченный рынок. Когда рынок мал, компании не расширяются. Поэтому интеграция в мировую экономику и региональные рынки крайне важна", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, увеличение бизнеса не всегда приводит к росту эффективности. Многие крупные компании остаются низкопроизводительными.

Еще одной ключевой проблемой для региона остается влияние госпредприятий - такие компании по-прежнему сохраняют чрезмерное влияние. "В энергетическом секторе, например, государственные предприятия контролируют 100 процентов транспортировки, 80 процентов выработки электроэнергии из ископаемого топлива и почти 70 процентов распределения. В некоторых странах Центральной Азии доля госпредприятий в конкурентных секторах, таких как пекарни и магазины, достигает 70–80 процентов",- сказал И.Изворски.