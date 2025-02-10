БАКУ/Trend/ -Приближается День святого Валентина, и выбрать
идеальный подарок теперь стало еще проще и доступнее! С такситной
картой Yelo вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой на
2–24 месяца в избранных партнерских магазинах и оплачивать покупки
удобными платежами, соответствующими вашему бюджету.
При совершении покупок посредством Yelo карты нет необходимости предъявлять физически саму карту. Достаточно сообщить кассиру, что ваша покупка оформляется в рассрочку и подтвердить запрос в мобильном приложении Yelo. Покупка завершена!
Отпразднуйте День святого Валентина с преимуществами такситной карты Yelo. Бесплатная доставка при онлайн-заказе: https://bit.ly/yltyhnf
Вас интересуют услуги банка, а также срочный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Подарок на День влюбленных в рассрочку без переплат!
БАКУ/Trend/ -Приближается День святого Валентина, и выбрать
идеальный подарок теперь стало еще проще и доступнее! С такситной
картой Yelo вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой на
2–24 месяца в избранных партнерских магазинах и оплачивать покупки
удобными платежами, соответствующими вашему бюджету.