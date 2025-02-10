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Подарок на День влюбленных в рассрочку без переплат!

Экономика Материалы 10 февраля 2025 12:31 (UTC +04:00)
Подарок на День влюбленных в рассрочку без переплат!
Фото: Yelo Bank

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БАКУ/Trend/ -Приближается День святого Валентина, и выбрать идеальный подарок теперь стало еще проще и доступнее! С такситной картой Yelo вы можете воспользоваться беспроцентной рассрочкой на 2–24 месяца в избранных партнерских магазинах и оплачивать покупки удобными платежами, соответствующими вашему бюджету.

При совершении покупок посредством Yelo карты нет необходимости предъявлять физически саму карту. Достаточно сообщить кассиру, что ваша покупка оформляется в рассрочку и подтвердить запрос в мобильном приложении Yelo. Покупка завершена!

Отпразднуйте День святого Валентина с преимуществами такситной карты Yelo. Бесплатная доставка при онлайн-заказе: https://bit.ly/yltyhnf

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