На второй этап строительства поселения в селе Шукюрбейли Джебраильского района выделено более 147 тысяч манатов

БАКУ /Trend/ - В связи со строительством поселения в селе Шукюрбейли Джебраильского района начинается реализация очередных работ.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках строительства сельского поселения для 1042 семей (из которых 407 семей будут переселены на втором этапе) начнутся работы по демонтажу существующих разрушенных и снесенных зданий, а также других построек. Общая проектируемая площадь составляет 298 гектаров.

Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана приступил к проведению соответствующих работ, а также спрогнозировал, что на их выполнение будет затрачено 147 138 манатов.

Напомним, что 27 сентября 2020 года в Джебраильском районе были освобождены от оккупации села Беюк Марджанлы и Нузгар, 3 октября - села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджак, 4 октября – город Джебраил и 9 сел Джебраильского района - Кархулу, Шукюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралян и Деджал. В результате военных операций на территории Джебраильского района от оккупации были освобождены 1 город и 90 сел.

А 4 мая 2023 года был заложен фундамент села Шукюрбейли Джебраильского района.