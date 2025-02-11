Человеческий капитал и фактор играют ключевую роль в улучшении бизнес-среды - Вусал Шихалиев

БАКУ /Trend/ - Человеческий капитал и человеческий фактор играют ключевую роль в улучшении бизнес-среды.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил сегодня заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Вусал Шихалиев на Форуме человеческого развития в Баку.

Он отметил, что в этой области действует конвенция по бизнес-среде и международным рейтингам, в рамках которой работают три специальные рабочие группы, напрямую связанные с человеческим развитием. Особенно он выделил рабочую группу по человеческому капиталу.

"Формирование бизнес-мышления у молодежи и детей, создание их бизнес-мышления, основанного на новых, современных вызовах, является для нас одной из самых актуальных тем", - сказал он.

В.Шихалиев добавил, что современные вызовы общества включают исчерпаемость ресурсов, а также новые области и принципы работы, возникающие в условиях 4-й промышленной революции, что делает крайне важным внимание к человеческому капиталу.

"Основным приоритетом в этой области должно быть постоянное обучение, развитие, освоение и применение новых знаний и навыков.

Он также затронул вопрос участия частного сектора в развитии человеческого капитала. "Для нас важно видеть достижения частного сектора в реализации политических инструментов, предоставляемых государственными органами. Важно, чтобы деловые круги активно участвовали в применении законов и нормативных актов в сфере бизнеса. В этой связи мы хотели бы видеть расширение возможностей для сотрудничества в диалоге государства и бизнеса.

Одним из пяти основных приоритетов "Национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана на 2030 год" является конкурентоспособный человеческий капитал. В этом направлении в нашей стране была достигнута благоприятная среда для развития человеческого капитала и формирования экосистемы, охватывающей инфраструктурные процессы и возможности для инклюзивного участия всех заинтересованных сторон общества", - добавил он.

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