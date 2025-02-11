ЦБ Азербайджана выдал лицензию очередному ООО на организацию электронных денег

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал ООО Tiko Azerbaycan лицензию на право осуществления деятельности организации электронных денег.
Об этом во вторник сообщили Trend в ЦБА.
Лицензия была выдана в соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах" и является бессрочной.
"В настоящее время продолжается оценка других организаций, обратившихся в Центральный банк с просьбой получить лицензию на оказание платежных услуг. Информация о выданных лицензиях публикуется на официальном сайте Центрального банка", - отмечается в сообщении.
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