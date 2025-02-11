ЦБ Азербайджана о стратегии по обеспечению безопасности цифрового маната (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк предусматривает несколько стратегий обеспечения безопасности цифрового маната.

Об этом сообщили в ЦБ Азербайджана в ответ на запрос Trend.

"Одной из важных стратегий обеспечения безопасности цифрового маната является защита всех операций цифрового маната с помощью методов шифрования высокого уровня. Наряду с этим будут использоваться технологии двух-и трехэтапной аутентификации, биометрической аутентификации и электронной подписи. Для обеспечения безопасности финансовых операций будут функционировать механизмы контроля и мониторинга в режиме реального времени. Для прогнозирования и своевременного предупреждения потенциальных угроз будут применены передовые технологические решения", - отметили в ЦБ.

Предполагается создание независимой инфраструктуры безопасности от DDoS-атак и других кибер-рисков. Будут сформированы системы финансовой безопасности для защиты цифровых кошельков пользователей и компенсации возможных потерь в результате кибератак.

Формирование эффективных механизмов защиты от кибератак и случаев мошенничества при внедрении цифровых валют является одним из главных приоритетов. Все эти меры будут осуществляться в соответствии с современными стандартами кибербезопасности с участием международных экспертов.

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