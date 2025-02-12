Названы наиболее подходящие районы для пчеловодства на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наиболее подходящими для пчеловодства являются Кяльбаджар, Лачин, Агдере, Ханкенди, Ходжалы, Гадрут, Туг, Таглар, Эдиша.

Об этом во вторник сказал Trend председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадреддин Хасратов.

"На освобожденные территории перемещено около 200 тысяч пчелиных семей. Ранее мы планировали, что в целом, учитывая природные условия там, можно будет переместить 300 тысяч пчелиных семей. Однако сейчас мы пришли к выводу, что возможен перенос 500 тысяч пчелиных семей. Наиболее продуктивными местами для пчеловодства являются Кяльбаджар, Лачин, Агдере, Ханкенди, Ходжалы, Гадрут, Туг, Таглар, Эдиша", - сказал он.

Б.Хасратов добавил, что перенос пчелиных семей осуществлен в том числе в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенд.

"В этих районах имеются благоприятные условия для пчеловодства. Природа там очень подходит для развития этой отрасли. В настоящее время в Ханкенди функционирует магазин, реализующий продукцию пчеловодства", - сказал он.

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