Стоимость инвестиций в жилищное строительство в Азербайджане возросла

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане стоимость инвестиций в основной капитал в строительном секторе составила 5,3 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, это на 11,8% больше, чем в 2023 году.

Стоимость инвестиций в основной капитал в строительстве жилья в стране за отчетный период составила 2,6 миллиарда манатов, что на 92,8% больше показателя 2023 года.

Общий итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал по жилищному строительству в прошлом году составил 12%.

Отметим, что в Азербайджане в 2024 году в основной капитал были направлены инвестиции в сумме 21,4 миллиарда манатов, что на 0,7 процента меньше, чем в 2023 году. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 10,2%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 3,3%.