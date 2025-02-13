Назван объем добычи нефтеконденсата в Азербайджане в январе 2025 г.

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным, в январе 2025 года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 2,3 миллиона тонн.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"Объемы транспортировки на экспорт составили 2 миллиона тонн. В прошлом месяце добыто 3,9 миллиарда кубометров газа, из которых 2 миллиарда кубометров было экспортировано", — говорится в публикации министра.

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