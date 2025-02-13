ЦБ Азербайджана утвердил "Правило управления операционными рисками в банках"

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разработал и утвердил "Правило управления операционными рисками в банках", основанное на передовом международном опыте и стандартах.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, основная цель Правила - способствовать предотвращению значительных финансовых потерь путем повышения устойчивости деятельности банков и обеспечения более гибкого реагирования на события в операционной среде.

Документ устанавливает требования к управлению операционными рисками, включая их идентификацию, оценку и мониторинг, внутреннюю и регуляторную отчетность, а также создание базы данных по инцидентам операционных рисков.

Применение данной рамочной структуры позволит расширить базу данных о событиях операционных рисков, повысить точность расчетов возможных убытков и внедрить более совершенные подходы к требованиям капитала для операционных рисков в будущем.

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