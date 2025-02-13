Важной частью борьбы с теневой экономикой является применение законодательства ко всем - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Важной частью борьбы с теневой экономикой является применение законодательства ко всем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

"Хочу выразить благодарность соответствующим государственным органам, включая Генеральную прокуратуру, которые работают с нами плечом к плечу в этой области. В свое время мы сталкивались с вопросом, на каких критериях основывается администрирование налогового органа. Ответ прост: это основано на соответствующем законодательстве государства", - подчеркнул министр.

Напомним, что сегодня в Баку состоялся форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

В форуме приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.

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