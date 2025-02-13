Диверсификация занимает важное место в экономической политике - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Диверсификация занимает важное место в экономической политике.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

По его словам, глобальные вызовы и региональные реалии обусловливают ускорение этого процесса.

"Успешная диверсификация требует гибкой интеграции инвестиций, знаний и навыков. В последнее время мы расширили нашу деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта", - добавил министр.

Напомним, сегодня что в Баку состоялся форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

В форуме приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева, представители других государственных структур, международных аудиторских компаний.

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