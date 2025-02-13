В Азербайджане достигнут значительный прогресс в легализации трудовых отношений - министр

БАКУ /Trend/ - В результате реформ, проводимых в налоговой системе с 2019 года, в Азербайджане достигнут значительный прогресс в легализации трудовых отношений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Он отметил, что налоговая политика оказывает большое влияние на экономическую эффективность.

"Налоги играют важную роль в экономическом регулировании, сокращении социального неравенства и содействии общему экономическому развитию.

Результаты налоговых реформ, основанных на механизме стимулирования на рынке труда, также были высоко оценены экспертами престижного Гарвардского университета в США.

Проведенный Университетом анализ также показывает, что реформы были эффективны в плане "отбеливания" экономики, легализации бизнеса, а также стимулировали экономическую активность в ненефтяном секторе. Азербайджан считается успешным примером для других стран, сталкивающихся с аналогичными проблемами", - подчеркнул министр.

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