Цифровые инструменты способствуют повышению качества налоговых услуг и упрощению бизнес-процессов - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Цифровые инструменты способствуют повышению качества налоговых услуг и упрощению бизнес-процессов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Министр отметил, что развитие технологий позволяет исключить напрасную трату времени и упростить процессы для граждан.

В результате расширения электронных налоговых услуг предприниматели могут выполнять налоговые обязательства в минимальные сроки.

По словам министра, достигнутые успехи в развитии налоговой системы и удовлетворенность налогоплательщиков повышают уверенность в том, что поставленные цели будут достигнуты на высоком уровне. Гарантией этого служат четкое стратегическое видение будущего, наличие необходимых ресурсов и технологических решений.

"Вместе мы добьемся еще более успешных результатов. Мы должны продолжать улучшать качество обслуживания и развивать предпринимательскую среду", — подчеркнул он.

В завершение своей речи М.Джаббаров выразил благодарность налоговым работникам, которые вносят значительный вклад в развитие налоговой системы, партнерам, поддерживающим реализацию реформ, и предпринимателям, добросовестно исполняющим свои налоговые обязательства.

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