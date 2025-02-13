Шаги, предпринятые для экономического развития Карабаха, повышают привлекательность частных инвестиций - Мамед Мусаев

БАКУ /Trend/ - Шаги, предпринятые для экономического развития Карабаха, налоговые льготы, предусмотренные для расположенных там особых экономических зон, повышают привлекательность частных инвестиций.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Он отметил, что, в частности, освобождение от налогов сельскохозяйственного сектора как стратегической отрасли напрямую отражает рост числа субъектов предпринимательства в этой сфере.

"Сегодня доля частного сектора в экономике страны превышает 80 процентов. Именно частный сектор играет важную роль в диверсификации нашей экономики, развитии ненефтяного сектора и повышении занятости", - добавил М.Мусаев.

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