Итоги работы Государственной налоговой службы Азербайджана за последние 6 лет

БАКУ /Trend/ - Налоговые доходы государственного бюджета Азербайджана с 2019 года выросли более чем в 2,1 раза, а в 2024 году объем налоговых поступлений превысил 15,8 миллиарда манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня начальник Государственной налоговой службы Азербайджана Орхан Назарли на форуме "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" в Баку.

Он отметил, что фискальные сборы, собранные через Государственную налоговую службу, составили 22,8 миллиарда манатов, что позволило увеличить долю этой службы в общих фискальных сборах до 77 процентов.

"Число активных налогоплательщиков в 2024 году по сравнению с 2019 годом увеличилось в 1,8 раза, превысив 800 тысяч человек. Число плательщиков НДС, что является важной категорией для экономической системы, составило 52,8 тысячи человек, что также продемонстрировало рост почти в 3 раза.

Кроме того, благодаря налоговым стимулам, утвержденным в законодательстве, с начала 2019 года было зарегистрировано увеличение общего количества трудовых договоров до 471 тысячи, из которых более 443 тысячи — в ненефтяном частном секторе.

В результате налоговых реформ рост трудовых договоров в ненефтяном частном секторе составил 82,1 процента. В настоящее время количество трудовых договоров в частном секторе превосходит государственный сектор, что свидетельствует о значительной легализации рынка труда.

В 2024 году общий фонд заработной платы достиг 23,9 миллиарда манатов, что, если сравнивать с 2019 годом, в целом наблюдается увеличение в 2,5 раза, а в ненефтяном частном секторе - в 2,7 раза.

Реформы на рынке труда Азербайджана, как уже было отмечено, были высоко оценены Гарвардским университетом. Политика стимулирования на рынке труда также оказала положительное влияние на сборы по социальному страхованию. За последние 6 лет социальные взносы увеличились в 2,5 раза. В настоящее время объем этих поступлений превышает 5,7 миллиарда манатов", - добавил О.Назарли.

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