Стал известен объем инвестиций, направленных в основной капитал в Азербайджане в январе 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года в основной капитал Азербайджана было направлено 787 миллионов манатов или на 50 процентов меньше инвестиций, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 40,5 процента, в то время как объем инвестиций в ненефтегазовый сектор снизился на 54,8 процента. Из использованных инвестиций 504,8 миллиона манатов или 64,1 процента были потрачены на производство продукции, 109,8 миллиона манатов (14 процентов) - на сферы услуг, а 172,4 миллиона манатов (21,9 процента) - на строительство жилых домов. Из инвестиций, направленных в основной капитал, внутренние инвестиции составили 473,8 миллиона манатов, или 60,2 процента. А 566 мллионов манатов или 71,9 процента были потрачены непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.

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