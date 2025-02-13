Котельные ОАО "Azəristiliktəchizat" будут реконструированы

БАКУ /Trend/ - Планируется реконструкция и модернизация 8 котельных старого типа, находящихся на балансе Открытого акционерного общества (ОАО) "Azəristiliktəchizat".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим начаты подготовительные работы.

В первую очередь будут выполнены проектные работы, затем начнется реконструкция.

ОАО "Azəristiliktəchizat" прогнозирует, что на выполнение указанных работ будет потрачено 310,6 тысячи манатов.

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