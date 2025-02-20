Увеличился объем реализованной потребителям в Азербайджане фармпродукции

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в Азербайджане потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей на сумму 112,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 6,1 миллиона манатов, или на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Итоговый удельный вес фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей в товарообороте составил 2,3%.

Отметим, что в январе этого года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 4,8 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 2,6 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на 2,2 миллиарда манатов.

По сравнению с январем 2024 года розничный товарооборот вырос на 3,7% в реальном выражении, в том числе на 1,8% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям и на 6,1% по непродовольственным товарам.